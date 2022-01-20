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Организатор терактов на Бали получил 15 лет тюрьмы

Автор: Анна Полисученко

В Индонезии суд вынес приговор главарю террористической организации "Джамаат Исламия". Он получит 15 лет заключения в тюрьме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

58-летнего террориста Арифа Сунарсо, более известного как Зулкарнайн, признали виновным в организации взрывов на Бали в 2002 году, в результате которых погибли 202 человека из 21 страны. Это был наибольший теракт в истории Индонезии.

С тех пор Зулкарнен скрывался до 2020 года, когда его задержали. Ранее были осуждены также три исполнителя теракта, еще несколько были заключены или уничтожены при задержании спецслужбами.

Зулкарнен был арестован в декабре 2020 года на острове Суматра. Он признал, что возглавлял боевое крыло "Джамаат Исламия".

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Бали