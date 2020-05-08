ОРДЛО занижают статистику по коронавирусу в 2-2,5 раза, - Минреинтеграции

Оккупационные администрации отдельных районов Донбасса в несколько раз занижают статистику по коронавирусу. Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По оценкам украинского министерства, статистика по выявлению заболеваемости занижена минимум в 2-2,5 раза путем установления диагнозов ОРВИ, пневмония и сердечная недостаточность.

При этом оккупационные администрации запрещают медикам распространять информацию о реальной ситуации с коронавирусом. Кроме того, оценить ситуацию невозможно из-за нехватки тестов, а случаи COVID-19 в оккупированных районах преимущественно завозные из России.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Луганске зафиксирована новая вспышка COVID-19. В частности, несколько медиков и сотрудников больницы №4 получили положительный тест на коронавирус.

Отметим, по данным оккупационных администраций, на сегодня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей зафиксировано почти 400 случаев COVID-19. Кроме того, фиксируются летальные случаи.