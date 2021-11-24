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В ОРДЛО распространяется бешенство, а вакцин в больницах не хватает, - Офис омбудсмена

Автор: Мария Кучерявец

На территории Донецкой области, не подконтрольной украинской власти, распространяется бешенство. В больницах не хватает вакцин, а местная оккупационная власть не принимает никаких мер по обеспечению медучреждений соответствующими препаратами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса омбудсмена.

"На временно оккупированной территории Донецкой области обострилась проблема распространения бешенства, опасного как для людей, так и животных. В местные больницы обращаются лица, которые стали жертвами нападения бездомных животных, для получения медицинской помощи, в том числе экстренного прививки", - говорится в сообщении.

Известно, что из-за массовости таких случаев, в больницах не хватает доз вакцин для экстренной профилактики заболевания бешенством.

"Оккупационной администрацией не принимаются меры по своевременному и надлежащему обеспечению больниц препаратами для вакцинации людей для профилактики бешенства, что делает невозможным получение своевременной медицинской помощи пострадавшими лицами", - указано в сообщении.

Как отметили в Офисе омбудсмена, такие действия оккупационных властей нарушают нормы международного права, в частности Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года.

В пресс-центре добавляют, что омбудсмен уже обратилась к Международному Комитету Красного Креста в Украине с просьбой рассмотреть возможность обеспечения жителей временно оккупированных территорий в Донецкой области вакцинами для экстренной профилактики заболевания бешенством.

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