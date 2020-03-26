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Орбан встретится с Зеленским в Украине после окончания пандемии коронавируса

Новости » Политика     26.03.2020 - 16:52
Орбан встретится с Зеленским в Украине после окончания пандемии коронавируса
Фото: Виктор Орбан (facebook.com)

После окончания пандемии Венгрия и Украина согласуют дату визита

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан посетит Украину и встретится с президентом Владимиром Зеленским после окончания пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает правительственный портал.

В частности, Кулеба провел переговоры с главой МИД Венгрии Петером Сийярто по видеосвязи. Даты визита страны согласуют по окончании пандемии.

"Я рад получить от моего коллеги Петера Сийярто подтверждение, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял наше приглашение и посетит Украину. Мы с нетерпением ждем его визит. Мы договорились, что когда пандемия коронавируса пройдет, мы сможем вместе с венгерской стороной быстро согласовать дату визита", - подчеркнул украинский министр.

Также главы МИД договорились в ближайшее время финализировать соглашения, подписание которых ожидается во время встречи Зеленского и Орбана.

Напомним, в конце октября Орбан заявил, что очень хотел бы познакомиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как писало РБК-Украина, главы МИД Украины и Венгрии договорились о срочном подписании соглашения о сотрудничестве стран в сфере здравоохранения, которое позволит объединить усилия двух стран для совместной борьбы против пандемии коронавируса.

Венгрия не будет штрафовать украинцев за просроченные документы Украина и Венгрия срочно подпишут соглашение о сотрудничестве в здравоохранении
Новости Украины Владимир ЗеленскийВенгрияДмитрий КулебаВиктор ОрбанКоронавирус
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