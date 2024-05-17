Орбан повідомив про стан здоров'я Фіцо після замаху: між життям та смертю

"Ми молимося за прем'єр-міністра і вболіваємо за Словаччину. Ми бажаємо йому якнайшвидшого одужання та повернення до роботи. Роберт Фіцо перебуває між життям і смертю", - сказав Орбан.

Водночас він додав, що навіть якщо Фіцо одужає, то не працюватиме протягом кількох місяців у критичний момент напередодні виборів до Європейського парламенту у червні.

"Нас чекають вибори, які вирішать не тільки членів Європейського парламенту, але разом із виборами в США можуть визначити хід війни та миру в Європі", - зауважив прем’єр Угорщини.