UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Орбан повідомив про стан здоров'я Фіцо після замаху: між життям та смертю

Фото: Орбан повідомив про стан прем'єр-міністра Словаччини Фіцо (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо "перебуває між життям і смертю" через два дні після замаху на нього. Якщо словацький політик одужає, то він все одно не працюватиме протягом кількох місяців.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми молимося за прем'єр-міністра і вболіваємо за Словаччину. Ми бажаємо йому якнайшвидшого одужання та повернення до роботи. Роберт Фіцо перебуває між життям і смертю", - сказав Орбан.

Водночас він додав, що навіть якщо Фіцо одужає, то не працюватиме протягом кількох місяців у критичний момент напередодні виборів до Європейського парламенту у червні.

"Нас чекають вибори, які вирішать не тільки членів Європейського парламенту, але разом із виборами в США можуть визначити хід війни та миру в Європі", - зауважив прем’єр Угорщини.

Замах на Фіцо

Варто нагадати, що 15 травня письменник Юрай Цинтула вистрілив у прем'єр-міністра Словаччини. Це сталось після того, як закінчилося засідання кабінету міністрів, і Роберт Фіцо подався привітати людей, які чекали його на площі.

Цинтула п'ять разів вистрілив у Фіцо, внаслідок чого прем'єр отримав множинні поранення після чого його доправили до лікарні та оперували упродовж п'яти годин.

Згодом стало відомо, що нападнику загрожує позбавлення волі на строк від 25 років до довічного ув'язнення.

Водночас за даними словацьких ЗМІ, на Фіцо чекає ще одна операція.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УгорщинаРоберт ФіцоВіктор Орбан