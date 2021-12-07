Опыт болезни на COVID-19 не убеждает антивакцинаторов в необходимости прививки, - исследование

Опыт болезни COVID-19 влияет на мнение противников вакцинации относительно необходимости прививки только в одном из десяти случаев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные исследования Gradus Research по заказу фармацевтической компании "Дарница".

Как сообщается на сайте фармкомпании, у 70% лиц, переболевших COVID-19, отношение к вакцинации не изменилось: 44% - продолжают считать ее необходимой, а 26% - остаются противниками.

"Лишь 11% опрошенных, которые ранее были против вакцинации, после болезни сменили свое мнение на противоположное", - отмечается в сообщении.

При этом главными причинами отказа от вакцинации ее противники называют то, что вакцина еще недостаточно проверена (67%) и страх побочных эффектов (64%).

Также исследование показало, что почти 9 из 10 вакцинированных от COVID-19 хотя бы одной дозой имеют сертификат о вакцинации. И более 60% из них хранят его в электронном формате, в том числе в приложении "Дія".

Согласно результатам исследования, поддержка респондентами ограничений на пользование транспортом и посещение общественных заведений не зависит существенно от того, болели они COVID-19 или нет. В обоих случаях ответы респондентов разделились примерно поровну.

Исследование компании Gradus Research по заказу фармацевтической компании "Дарница" проходило в начале ноября. Общее количество опрошенных в Харькове, Киеве, Львове, Одессе, Запорожье и Днепре составило более 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 60 лет.