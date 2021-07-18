Опять отложили. Израиль не откроется 1 августа для вакцинированных туристов

Израиль отложил на неопределенный срок возобновление индивидуального туризма . Планировалось, что с 1 августа в Израиль смогут въезжать туристы с прививкой от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post .

Генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Нахман Эш на сегодняшнем брифинге для прессы заявил, что власти решили перенести дату возобновления индивидуального туризма.

"Мы переносим дату въезда туристов, это не произойдет 1 августа. К сожалению, сегодняшняя ситуация не позволяет нам пропускать туристов", - сказал представитель министерства, добавив, что новая дата еще не была определена.

Сейчас в Израиль могут попасть только организованные группы туристов. Как отметил Эш, когда в мире набирает обороты распространение штамма "Дельта", не время путешествовать, поэтому власти Израиля изучают, как ограничить зарубежные поездки.