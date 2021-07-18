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Опять отложили. Израиль не откроется 1 августа для вакцинированных туристов

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Израиль, Воскресенье 18 июля 2021 18:14
Опять отложили. Израиль не откроется 1 августа для вакцинированных туристов Фото: Израиль отложил восстановление индивидуального туризма (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Израиль отложил на неопределенный срок возобновление индивидуального туризма. Планировалось, что с 1 августа в Израиль смогут въезжать туристы с прививкой от коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

Генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Нахман Эш на сегодняшнем брифинге для прессы заявил, что власти решили перенести дату возобновления индивидуального туризма.

"Мы переносим дату въезда туристов, это не произойдет 1 августа. К сожалению, сегодняшняя ситуация не позволяет нам пропускать туристов", - сказал представитель министерства, добавив, что новая дата еще не была определена.

Сейчас в Израиль могут попасть только организованные группы туристов. Как отметил Эш, когда в мире набирает обороты распространение штамма "Дельта", не время путешествовать, поэтому власти Израиля изучают, как ограничить зарубежные поездки.

Напомним, возобновить индивидуальный туризм в Израиле сначала планировали 1 июля, но потом дату перенесли на август.

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