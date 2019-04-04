Опубликовано видео взрыва в Киеве

В сети появилась видеозапись взрыва автомобиля в Киеве на улице Академика Вильямса. Видео опубликовало Facebook-сообщество "Киев Оперативный".

Отметим, по данным СМИ, автомобиль принадлежал офицеру украинской разведки, участника Операции объединенных сил. По предварительной информации, в результате взрыва один человек получил ранения. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. СМИ также утверждают, что от взрыва пострадал человек, который пытался заложить взрывчатку.

По данному факту открыли уголовные дела по статьям "покушение на убийство" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Напомним, накануне в Одессе прогремел мощный взрыв под припаркованным автомобилем. От взрыва машину отбросило на трамвайные рельсы, при этом было повреждено дорожное покрытие

Позже в полиции сообщили, что, по предварительной информации, взрыв произошел под асфальтом во время испытания новой газовой трубы.