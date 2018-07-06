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Опубликовано видео избиения националистами политика в Киеве

НовостиПроисшествия    06.07.2018 - 14:21
Фото (facebook.com/Косс Казимко)
Фото (facebook.com/Косс Казимко)

В Киеве сегодня националисты сорвали заседание партии "Розумна сила" и избили замглавы политсилы Савченко

В сети опубликовано видео избиения представителями националистической организации С14 заместителя председателя партии  "Розумна сила" Александра Савченко. Видео опубликовано на Youtube-канале UMN.

Представители С14 сорвали заседание партии.

Напомним, сегодня, 6 июля, представители националистической организации С14 сорвали мероприятие партии "Розумна сила" и избили Савченко. Отметим, 30 мая 2018 года глава Службы безопасности Украины Василий Грицак на брифинге заявил, что партия "Розумна сила" финансируется Кремлем. 
 

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Теги публикации: Киев, партия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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