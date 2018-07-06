Опубликовано видео избиения националистами политика в Киеве

В Киеве сегодня националисты сорвали заседание партии "Розумна сила" и избили замглавы политсилы Савченко
В сети опубликовано видео избиения представителями националистической организации С14 заместителя председателя партии "Розумна сила" Александра Савченко. Видео опубликовано на Youtube-канале UMN.
Представители С14 сорвали заседание партии.
Напомним, сегодня, 6 июля, представители националистической организации С14 сорвали мероприятие партии "Розумна сила" и избили Савченко. Отметим, 30 мая 2018 года глава Службы безопасности Украины Василий Грицак на брифинге заявил, что партия "Розумна сила" финансируется Кремлем.