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Опубликована свежая карта войны в Украине: что происходит на фронте

Новина українською →
Понедельник 30 мая 2022 17:12
Опубликована свежая карта войны в Украине: что происходит на фронте Фото: опубликована свежая карта войны в Украине facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство обороны Британии обнародовало карту боевых действий в Украине за 30 мая. Наши бойцы продолжают наступление в окрестностях Харькова.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Британии.

Согласно обнародованной карте, украинцы продолжаю контрнаступление в Харьковской области.

Тем временем враг соединяет свои группировки на Изюмском направлении.

Russian attacks and troop locations map 30/05/22

Фото: опубликована свежая карта войны в Украине twitter.com/DefenceHQ)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия продолжу наступательные действия на востоке Украины и имеет целью захватить полностью Луганскую и донецкие области. В Минобороны объяснили главные цели оккупанта.

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