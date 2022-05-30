Опубликована свежая карта войны в Украине: что происходит на фронте
Министерство обороны Британии обнародовало карту боевых действий в Украине за 30 мая. Наши бойцы продолжают наступление в окрестностях Харькова.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Британии.
Согласно обнародованной карте, украинцы продолжаю контрнаступление в Харьковской области.
Тем временем враг соединяет свои группировки на Изюмском направлении.
Фото: опубликована свежая карта войны в Украине twitter.com/DefenceHQ)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия продолжу наступательные действия на востоке Украины и имеет целью захватить полностью Луганскую и донецкие области. В Минобороны объяснили главные цели оккупанта.
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