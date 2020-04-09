Опубликована карта заболеваемости коронавирусом в Киеве

По заболеваемости коронавирусом в Киеве продолжает лидировать Печерский район. Соответствующую карту заболеваемости опубликовал в своем Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

За минувшие сутки лабораторно подтвержденые случаи добавились в следующих районах:

Голосеевский +0

Дарницкий +2

Деснянский +2

Днепровский +4

Оболонский +1

Печерский +30

Подольский +0

Святошинский +0

Соломенский +1

Шевченковский +1

Фото: карта заболеваемости по районам (t.me/vitaliy_klitschko)

Таким образом, по состоянию на 9 апреля лидирует Печерский район с 78 выявленными случаями, далее идут Дарницкий (45), Шевченковский (43) и Соломенский (40) районы. На порядок меньше зараженных в Голосеевском (28), Оболонском (23), Днепровском (22), Подольском (21), Деснянском (20) и Святошинском (15) районах.

Напомним, за минувшие сутки только в Киево-Печерской лавре выявили 26 случаев заболевания COVID-19. Столичные власти полагают, что цепь дальнейшей передачи инфекции может быть очень серьезной.

Всего же по состоянию на 9 апреля число зараженных коронавирусом в столице выросло до 335. При этом зафиксирован еще один летальный случай. В то же время, по данным Минздрава, в Киеве по состоянию на 9 апреля 300 зараженных COVID-19.