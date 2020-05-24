Опубликован закон об упрощении администрирования налогов

Изменения вносятся в Налоговый кодекс
Закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по поводу усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве" был обнародован. Документ имеет целью внедрение международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли.
Об этом свидетельствует публикация закона в "Голосе Украины".
Документ предусматривает ряд изменений, направленных на совершенствование и упрощение системы администрирования налогов, ее согласование с мировыми стандартами.
Закон имеет целью внедрение международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли и имплементации положений Плана противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS).
Кроме того, предусмотренные документом изменения обеспечивают необходимые условия для реформирования Государственной налоговой службы и открывают возможность для преобразования ее структуры в соответствии с концепцией единого юридического лица.
Документ также совершенствует систему администрирования налогов и расширяет возможности онлайн-сервисов для плательщиков. Теперь плательщик, который подает отчетность в электронном виде или прошел электронную идентификацию онлайн в электронном кабинете, сможет подать заявление о желании получать документы от налоговых органов в электронном виде.
Отмечается, что реализация положений закона также расширяет инвестиционные стимулы путем введения ускоренной амортизации основных средств.
Напомним, нардепы разблокировали подписание данного закона еще в начале февраля. Президент Владимир Зеленский подписал проект закона 21 мая.
Как писало РБК-Украина, 16 января Рада одобрила во втором чтении законопроект №1210, за него проголосовали 283 парламентария.
Автор: Юлия Струк