Оптовая цена электроэнергии в Украине на 36-42% ниже, чем в Словакии, Венгрии и Польше

Оптовая цена электрической энергии в Украине в базовой нагрузке по состоянию на 21 апреля на 42% ниже, чем в Венгрии, Словакии и Румынии, и на 36% ниже чем в Польше.

По состоянию на 21 апреля цена электроэнергии на рынке в сутки вперед (индикатив оптовой цены) в объединенной энергосистеме Украины составляет 42,05 евро за МВт час.

В Польше в этот день цена на РДН составляет 66,14 евро за МВт час, в Словакии 72,6 евро, в Венгрии и Румынии - 72,92 евро.

В энергоострове Бурштынской ТЭС (Закарпатская, Львовская и Ивано-Франковская область), который работает в общем рынке со странами Европы, цена на РДН 21 апреля составила 49,59 евро/МВт * часов, что на 25% ниже чем в Польше и на 32% чем в Словакии, Венгрии и Румынии.