Определены самые надежные китайские автомобили

Известное агентство J.D. Power провело исследование для определения китайских автомобилей с наименьшим количеством поломок. Отчет охватывает как иностранных производителей с локализованным производством, так и местные бренды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство J.D. Power .

Авторитетное агентство J.D. Power провело исследование надежности автомобилей производства Китая. Критерием надежности выбрано количество жалоб и проблем, с которыми владельцы сталкиваются в первые два-шесть месяцев владения автомобилями.

Общее исходное качество определяется проблемами, указанными на 100 автомобилей, при этом меньшее количество проблем указывает на более высокое качество.

Исследование проведено по ранжированию: рассмотрены все автомобили китайского производства и отдельно местные бренды. В первом случае средний показатель надежности – 209 жалоб на 100 автомобилей, во втором – 213 жалоб.

Наиболее часто встречаются проблемы с мультимедиа. Также владельцы жалуются на медленную работу портов USB, неприятный запах в салоне и недостаточную шумоизоляцию.

Интересно, что общая надежность автомобилей растет, однако это не касается бортовой электроники: количество проблем с информационно-развлекательными системами увеличилась до 16% с 11% в 2020 году, а с системами помощи при вождении – до 8% с 3%.

Среди автомобилей, выпускаемых в Китае на совместных предприятиях мировых производителей и местных компаний, лидирует продукция концерна GAC. На первом и втором местах – GAC Honda с показателем 184 жалоб на 100 автомобилей и GAC FCA Jeep со 193 жалобами на 100 авто.

Также в первую пятерку попали Changan Ford (195 жалоб), Donfeng Honda (200 жалоб) и GAC Toyota (200 жалоб).

Но для Украины куда интереснее результаты исследования по исконно китайским маркам – именно они в той или иной мере представлены на отечественном рынке.

Итак, по результатам исследования, самым надежным китайским брендом признан Changan: 202 жалобы на 100 автомобилей. На втором и третьем местах – Chery (204 жалобы) и Lynk&Co (205 жалоб). Из этих марок в Украине присутствует только Chery.

Также на нашем рынке можно приобрести автомобили Jetour – эта марка в рейтинге J.D. Power находится на седьмом месте с показателем 209 жалоб на 100 автомобилей.

Среди люксовых брендов первое место по надежности занимает Porsche (199 жалоб на 100 авто), Audi (207 жалоб) и Volvo (208 жалоб).

Как отмечается в исследовании, разрыв в качестве между локальными китайскими международными брендами сокращается: в 2020 году он составлял 10 жалоб на 100 машин, в 2021-м – 5 жалоб. Имидж китайских авто улучшается по всем показателям, особенно по репутации и экологичности.