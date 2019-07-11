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"Оппозиционная платформа" заявила о нападении на Святаша в Харькове

Новости » Выборы 2019    11.07.2019 - 02:37
"Оппозиционная платформа" заявила о нападении на Святаша в Харькове
Фото: Дмитрий Святаш (из открытых источников)

В партии утверждают, что на депутата в ходе встречи с избирателями напали около 40 неизвестных

В Харькове вечером в среду, 10 июля, было совершено нападение на кандидата в народные депутаты на внеочередных выборах Рады по 170-му округу, действующего депутата Дмитрия Святаша. Об этом заявили в "Оппозиционной платформе - За жизнь", передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

В партии утверждают, что во время встречи Святаша с избирателями около 40 неизвестных в черной одежде, вооруженные ножами, кастетами и газовыми баллончиками, напали на депутата.

"Нападавшие скандировали призывы физически уничтожить кандидата в народные депутаты. В результате Дмитрий Святаш получил ожоги рук и другие телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Сообщается, что от применения слезоточивого газа пострадали также находившиеся рядом с депутатом люди.

В "Оппозиционной платформе" считают, что нападающие являются представителями организации "Фрайкор".

По факту нападения Святаш написал заявление в полицию.

Напомним, в Киеве во время встречи с избирателями народного депутата мужчина распылил ему в лицо слезоточивый газ. Правонарушителя остановила охрана потерпевшего, он был задержан полицией в порядке ст. 208 Уголовного процессуального Кодекса Украины. 

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Новости Украины Порошенко Зеленский Дмитрий СвяташнападениеОппозиционная платформа За життя
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