Оперуполномоченному полиции грозит до 10 лет заключения за смертельное ДТП

В суд передан обвинительный акт в отношении оперуполномоченного полиции, который подозревается в смертельной аварии, в которой погибли трое людей. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований (ГБР).

Среди погибших в том числе 9-летний ребенок. Авария произошла 18 июня в Херсонской области. Подозреваемым является оперуполномоченный Главного управления Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе.

Полицейский находился за рулем BMW. На трассе Скадовск-Каховка он по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ 21099".

"В результате столкновения пассажиры автомобиля "ВАЗ" - мужчина и женщина - погибли на месте, 9-летняя девочка получила многочисленные травмы и впоследствии скончалась в больнице", - уточнили в ГБР.

После задержания подозреваемого Мелитопольский межрайонный суд взял его под стражу с возможностью внесения залога в сумме 192 тысяч гривен. Подозреваемый внес залог и вышел из-под стражи. Это решение было обжаловано в апелляционном суде, и сейчас подозреваемый находится под стражей.

"Досудебным расследованием установлено, что полицейский не имел водительского удостоверения... Кроме того, во время досудебного расследования он отказывался предоставлять какие-либо показания... В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет", - пояснили в ГБР.

Напомним, ранее в июне в Херсонской области водитель съехал в канал, в результате чего погибли 3 человека. Среди погибших двое детей 2002 и 2014 г. р.