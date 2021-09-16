Опережая Теслу: Rivian запустил в серию электрический пикап R1T

Несмотря на то, что запуск электрического пикапа в серию несколько раз откладывался, на конвейер Rivian R1T все же отправился раньше своих конкурентов - GMC Hummer EV, Ford F-150 Lightning и, самое главное, Tesla Cybertruck.

Для производства своих электромобилей компания выкупила бывший завод Mitsubishi Motors в городе Нормал (штат Иллинойс, США). Первый выпущенный клиентский экземпляр входит в лимитированную серию Launch Editions, цена которой на домашнем рынке составит порядка 73 тысяч долларов. Базовая версия оценивается в 67,5 тысяч.

Пикап оснащается четырехмоторной электрической установкой, развивающей 760 л.с. и 1124 Нм крутящего момента. Для разгона с места до 97 км/ч "грузовику" нужно всего лишь три секунды. Штатная тяговая батарея обеспечивает 505 километров пробега без подзарядки. В январе 2022-го появится "дальнобойная" модификация с увеличенным до 645 км запасом хода.

Серийный Rivian R1T комплектуется 20- либо 22-дюймовыми колесами, отличается кожаной отделкой салона, подогревом руля и сидений с вентиляцией, а также большим 16-дюймовым дисплеем информационно-развлекательного комплекса.

Вслед за пикапом на рынке дебютирует соплатформенный внедорожник Rivian R1S ценой от 70 тысяч долларов. В дальнейшем американская марка планирует выйти на рынки Европы и Китая. Ведутся переговоры с британским правительством о строительстве нового завода Rivian в Англии, недалеко от Бристоля.