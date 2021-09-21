Опередивший Tesla и Volvo: китайцы показали первый в мире электромобиль с лазерным автопилотом

Volvo начнет выпускать автомобили со встроенными лидарами в 2022 году. Но китайская компания Xpeng обогнала именитого шведского автопроизводителя. Электрический седан P5 стал первым в мире серийным электрокаром с лидарами.

Датчики LiDAR за решеткой радиатора могут точно распознавать транспортные средства, пешеходов и небольшие препятствия на дороге, даже в туннелях и в условиях плохой видимости: ночью, в туман, дождь или снег. Два лидара сочетаются с 17 радарами и 13 камерами высокого разрешения.

Благодаря высокоточным датчикам фирменный автопилот может самостоятельно менять полосу движения, следовать за автомобилями и распознавать ограничения скорости и светофоры в городах. Электромобиль также способен автоматически парковаться по разметке.

Xpeng P5 приводится в движение одним электродвигателем мощностью 207 лошадиных сил. Для машины доступно три варианта батарей: на 55,9, 66,2 и 71,4 кВт•ч. Дальность хода на одном заряде варьируется в диапазоне 460-600 км.

В салоне электромобиля прописался инфотеймент с вертикальным дисплеем и восемью динамиками. В Китае цена на новинку стартует с отметки 24 500 долларов, а первые поставки потребителям начнутся уже в октябре текущего года.