Операція "Павутина": з'явилося відео підготовки атаки на стратегічну авіацію РФ

"Павутина" СБУ

Нагадаємо, що 1 червня Служба безпеки України провела історичну операцію під назвою "Павутина", атакувавши дронами російські військові аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Серед літаків - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

Голова СБУ Василь Малюк очолював робочу команду, яка готувала спецоперацію понад півтора року. У результаті дрони СБУ відпрацювали цілі відразу на 4-х військових аеродромах росіян. Загалом, як підрахували в Службі безпеці, йдеться про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування.

Як відомо, "Павутина" відбувалася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору. Так, спочатку СБУ переправила до Росії fpv-дрони, а згодом - мобільні деревʼяні будиночки. Вже на території РФ дрони були заховані під дахи будиночків, розміщені на вантажних авто. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли уражати визначені цілі - російські бомбардувальники.

Як повідомив голова СБУ, орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 млрд доларів.

У Генеральному штабі ЗСУ після опрацювання додаткової інформації з різних джерел та її верифікації, повідомили, що загальні втрати окупантів склали 41 військовий літак, серед яких стратегічні бомбардувальники та інші види бойових повітряних суден.

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