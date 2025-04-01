Операція "Ліквідація". З'явилось відео відбиття штурму росіян на Куп'янському напрямку

Російська армія активізувала свої штурми на Куп'янському напрямку. Однак українські військові відбивають їх атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

Як розповіли в ОСУВ "Хортиця", біля Куп'янська росіяни намагались штурмувати українські позиції на машинах, квадроциклах та баггі.

Однак бійці 14-ї окремої механізована бригада імені князя Романа Великого знищили ворожі авто, укриття противника, піхоту, квадроцикли, баггі та 120 мм міномети.

Бої за Куп'янськ

Нагадаємо, сьогодні ми писали про те, що російська армія намагалась переправитись на західний берег річки Оскіл та закріпитись там. Однак їх спробу було відбито.

Варто зауважити, що Куп'янський напрямок є досить важким. Там проводять постійні штурми ворога. Окрім цього росіяни намагаються розширити свій плацдарм на річці Оскіл.

Нещодавно бійці 5-ї окремої Слобожанської бригади "Скіф" НГУ розгромили штурмові групи ворога на Куп’янському напрямку. Під час операції було поранено п'ятеро окупантів, ще один - знищений.

За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, російські війська активізували атаки на Куп'янському напрямку, але ворога виявляють ворога ще на підступах до переднього краю українських позицій.