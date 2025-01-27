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Оператори ССО за допомогою дрона взяли у полон покинутого окупанта

Ілюстративне фото: оператори ССО за допомогою дрона взяли у полон покинутого окупанта (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Сили оборони взяли за допомогою безпілотного літального апарату (БпЛА) у полон російського окупанта, якого покинули свої ж "побратими".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сил спеціальних операцій (ССО).

Під час повітряної розвідки оператори ССО помітили на місцевості ворога. Як виявилось, останнього з "товаришем" було поранено ще місяць тому. За допомогою скиду йому запропонували здатись в полон, після чого він без сумніву склав зброю та прослідував за безпілотником. 

"Росіянина, що добровільно поповнив обмінний фонд війська Росії залишили на призволяще, без води та харчів. Крім того, забрали усі засоби зв'язку. Інший військовий Російської Федерації помер від отриманих поранень", - додає ССО. 

Зокрема окупант, перед тим, як здатись у полон, записав прощальне відео, яке зрештою потрапило до рук наших воїнів. 

Втрати Росії у війні  

Від початку повномасштабної війни Росія втратила більше 831 тисячі одиниць живої сили

Лише за минулу добу втрати ворога склали: 

  • особового складу - 1430 осіб;
  • танків - 3 од.;
  • бойових броньованих машин - 12 од.;
  • артилерійських систем - 16 од.;

Нещодавно аеророзвідники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) за допомогою безпілотників взяли у полон російського окупанта.

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