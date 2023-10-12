"Оператор ринку" виступає за встановлення прайс-кепів на європейському рівні

У держпідприємстві зазначають, що відповідно до Регламенту Комісії (ЄС) про встановлення настанов щодо розподілу пропускної спроможності та управління перевантаженнями (Регламент CACM), мінімальні та максимальні ціни на ринку електроенергії мають встановлюватись дотримуючись вимог статей 41 та 54 цього регламенту.

Водночас оскільки Регламент CACM включений до acquis communautaire Енергетичного Співтовариства та поширює свою дію на Україну, ми маємо дотримуватись нормативно-правової бази Європейського Співтовариства.

"З метою відповідності європейському законодавству, Товариство дотримується раніше наданих листами АТ "Оператор ринку" від 29.09.2022 № 01-42/1355, від 10.01.2023 № 01-42/53 та від 10.05.2023 № 01-42/876 пропозицій використовувати граничні ціни (як мінімальні, так і максимальні) на рівні, який відповідає рівню встановлених на європейському ринку електричної енергії цінових обмежень", - підкреслили в "Операторі ринку".

Раніше в "Укренерго" заявляли, що для безперебійного енергопостачання прайс-кепи не мають заважати імпорту електрики.