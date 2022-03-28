Оперативная сводка от Генштаба по итогам 32-го дня войны с Россией

Отмечается, что за последние сутки противник продолжает перемещать дополнительные подразделения из состава Тихоокеанского флота и Западного военного округа. При этом замечено существенное снижение интенсивности перевозок с глубины территории РФ.

На Волынском направлении остается высокой вероятность вовлечения белорусских вооруженных сил в войну против Украины. Противник продолжает вести воздушную разведку по направлениям Ковель, Вараш, Сарны. Также фиксируется подвоз автотранспортом в район Калинковичей ракет "Искандер-М".

На Полесском направлении противник активных наступательных действий не проводил. Продолжается перегруппировка отдельных подразделений из состава Восточного военного округа. Подразделения, понесшие существенные потери в ходе ведения наступательных действий, обычно отводятся на территорию Беларуси для восстановления.

Оккупанты продолжают ракетные и авиационные удары по важным объектам военной инфраструктуры и передовым позициям украинских защитников. Цель противника - нанести потери личному составу и технике.

На Сиверском направлении противник наступательных действий не производил. Враг сосредоточил усилия на укреплении ранее занятых рубежей.

На Слобожанском направлении враг отказался от наступательных действий в районе Сум. Противник пытается перегруппироваться и отвести подразделения на другие направления.

При этом оккупанты продолжали наносить удары по объектам инфраструктуры города Харькова. В направлении города Изюм пытались наступать.

На Донецком направлении противник основные усилия сосредоточил на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное и выходе в район Новотроицкого, а также захвате Мариуполя. Эти действия российских оккупантов успеха не имели. Основной целью оккупантов остается выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

В то же время враг вел артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Торецкое, Светлодарск, Троицкое, Пески.

На Таврическом направлении подразделения росгвардии на временно занятых территориях в Херсонской области продолжают проводить фильтрационные мероприятия.

На Южнобужском направлении положения и действия противника оставались без существенных изменений.

"ВСУ продолжают наносить значительные потери врагу. По имеющейся информации, в течение последних пяти суток в военные гарнизоны Нижегородской области привезено около 600 тел погибших на территории Украины военнослужащих, большинство из которых проходили службу в 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа", - уточнили в Генштабе.