Оперативная сводка от Генштаба по итогам 25-го дня войны

"Задача оккупантов по разгрому группировок Вооруженных Сил Украины, выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей, окружение Киева и установление контроля над левобережной частью Украины не выполнены", - говорится в сообщении.

Частично врагу удалось достичь цели в Донецком операционном районе и удержать сухопутный коридор в южной части Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.

Враг также продолжает активное распространение дезинформации и пропаганды среди населения РФ - готовится почва для оправдания продления сроков войны и создания ложного представления относительно эффективности международных санкций.

В течение суток оккупанты наносили ракетно-бомбовые удары, активно применяли средства воздушного нападения. Они также сосредоточили удары на важных объектах гражданской инфраструктуры и жилых кварталах населенных пунктов, с целью запугивания гражданского населения и снижения экономического потенциала Украины.

На Волынском направлении остается высокая вероятность проведения провокаций спецслужбами РФ на белорусских объектах с целью втягивания вооруженных сил Республики Беларусь в военную операцию против Украины.

На Полесском направлении противник активных наступательных действий не проводил. Закрепляется на захваченных рубежах и проводит подготовку к наступлению на Киев. За счет активных действий подразделений Вооруженных Сил Украины оккупанты на отдельных направлениях блокированы.

На Северском направлении противник продолжает перегруппировку и сосредоточение сил и средств для возобновления наступательных действий. Но неспособен организовать качественное логистическое обеспечение подразделений и инженерное оборудование занятых позиций.

На Слобожанском направлении противник активных наступательных действий не проводил, пытается осуществить скрытую подготовку к возобновлению наступления.

На Донецком и Луганском направлениях благодаря умелым и искусным действиям украинских воинов было успешно отражено семь атак врага, уничтожено 12 танков, 9 БМП, 3 автомобиля, около 170 человек живой силы. Подразделения ПВО сбили 1 вражеский Су-34 и 1 вертолет оккупантов (потери уточняются).

Противник продолжает нанесение авиационных ударов по объектам гражданской инфраструктуры Мариуполя, в частности, металлургическому комбинату "Азовтсаль". Ведет штурмовые действия на западных и восточных окраинах, в направлении центральной части города. Успеха не имеет. Несет потери.

На Таврическом направлении существенных изменений не отмечено. С целью предотвращения митингов в оккупированных населенных пунктах перемещены подразделения росгвардии, которые пытаются проводить карательные меры против мирного населения на территории Херсонской и Запорожской областей.

Ожидается продолжение проведения оккупантами мероприятий направленных на установление оккупационной власти на временно подконтрольных территориях и борьбы с очагами национального сопротивления.

На Южнобугском направлении противник деморализован, фиксируются нередкие случаи, когда они бросали оборонительные позиции, оружие и технику.