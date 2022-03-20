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Оперативная сводка от Генштаба по итогам 24-го дня войны

Фото: обстановка на фронтах на 24-й день войны - сводка от Генштаба (mil.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опубликовал сводку на фронтах по состоянию на 24:00 19 марта - 24-е сутки войны и противостояния российским захватчикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Отмечается, что за истекшие сутки ВСУ продолжают оборонительные операции на Восточном, Юго-восточном и Северо-восточном направлениях. Воздушные силы наносят ракетно-авиационные удары по противнику, осуществляют противовоздушное прикрытие густонаселенных городов и важных промышленных объектов страны.

На Южном направлении на отдельных рубежах восстановлен передний край обороны. Противник вынужден проводить перегруппировку, подтягивать дополнительные резервы и восстанавливать боеспособность подразделений.

На Донецком направлении российские оккупационные войска пытаются штурмовать позиции украинских военных и ведут огненное поражение.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил. Замечено наращивание систем огневого поражения, инженерного обеспечения и логистики для подготовки к наступлению на Киев.

На Северском и Слобожанском направлениях враг также не ведет активных наступательных действий. Противник продолжает обстрелы украинских населенных пунктов.

В направлении Изюма враг в очередной раз попытался прорвать оборону ВСУ. Однако противник не сумел добиться успеха, а его штурмовые подразделения были фактически уничтожены.

В Генштабе отметили, что оккупанты несут значительные потери в личном составе и технике. Также замечено снижение нравственно-психологического состояния российских военных. При этом восстановление уничтоженной техники происходит за счет устаревших и частично неисправных машин.

Напомним, в течение 19 марта ВСУ отразили атаки российских оккупантов на нескольких направлениях, уничтожив при этом большое количество личного состава и боевой техники.

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