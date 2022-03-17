Оперативная обстановка от Генштаба на 21-й день войны
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проинформировал об оперативной обстановке на фронтах по состоянию на 00:00 17 марта. На 21-й день войны российские оккупанты не смогли достигнуть ни одной стратегической цели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
"Противник продолжает наступательную операцию против нашей страны. По состоянию на 16 марта врагом в полной мере не достигнута ни одна стратегическая цель наступательной операции", - говорится в сообщении Генштаба.
На Волынском направлении российские оккупанты продолжают использовать территорию Беларуси для нанесения ракетных ударов по украинским городам и обеспечения своих войск. При этом белорусские спецслужбы опрашивают людей, пересекающих украинско-белорусскую границу.
На Полесском направлении противник продолжает вести разведку и пытается организовать контрбатарейную борьбу. Достичь значительных успехов врагу не удалось.
На Сиверском и Слобожанском направлениях активных наступательных действий противник не предпринимал. Враг пытается закрепиться на ранее захваченных рубежах, провести перегруппировку войск и пополнить запасы.
При этом российские оккупанты не оставляют попыток продвинуться к югу от Изюма. Одной из целей может быть продолжение наступления в направлении Славянска.
В Южнобужском операционном районе противник пытается закрепиться на занимаемых позициях. После нанесенного ВСУ удара по аэродрому в Херсоне оккупанты пытаются перебазировать уцелевшую технику.
В северо-западной части Черноморский флот российских оккупантов продолжает блокировать судоходство.
Напомним, ранее Генштаб ВСУ сообщил о потере противником до 40% отправленных в Украину подразделений.
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