Оперативная обстановка от Генштаба на 21-й день войны

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины проинформировал об оперативной обстановке на фронтах по состоянию на 00:00 17 марта. На 21-й день войны российские оккупанты не смогли достигнуть ни одной стратегической цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

"Противник продолжает наступательную операцию против нашей страны. По состоянию на 16 марта врагом в полной мере не достигнута ни одна стратегическая цель наступательной операции", - говорится в сообщении Генштаба.

На Волынском направлении российские оккупанты продолжают использовать территорию Беларуси для нанесения ракетных ударов по украинским городам и обеспечения своих войск. При этом белорусские спецслужбы опрашивают людей, пересекающих украинско-белорусскую границу.

На Полесском направлении противник продолжает вести разведку и пытается организовать контрбатарейную борьбу. Достичь значительных успехов врагу не удалось.

На Сиверском и Слобожанском направлениях активных наступательных действий противник не предпринимал. Враг пытается закрепиться на ранее захваченных рубежах, провести перегруппировку войск и пополнить запасы.

При этом российские оккупанты не оставляют попыток продвинуться к югу от Изюма. Одной из целей может быть продолжение наступления в направлении Славянска.

В Южнобужском операционном районе противник пытается закрепиться на занимаемых позициях. После нанесенного ВСУ удара по аэродрому в Херсоне оккупанты пытаются перебазировать уцелевшую технику.

В северо-западной части Черноморский флот российских оккупантов продолжает блокировать судоходство.