Opel представил свой самый маленький электромобиль длиной всего 2,4 метра

Миниатюрный электромобиль Opel Rocks-e питается от аккумуляторной батареи емкостью 5,5 кВт•ч и имеет единственный электродвигатель, развивающий всего 8 л.с. Ситикар весит всего 425 кг.

Одного электромотора достаточно, чтобы разогнатнаться до 45 км/ч. На одном заряде батареи машина может преодолеть до 75 км.

Opel Rocks-e имеет длину всего 2,41 метра. Он также оснащен компактными 14-дюймовыми колесами. Одним из самых интригующих аспектов Rocks-e, а также Citroen Ami является то, что двери открываются в противоположных направлениях: с водительской стороны - по ходу движения, с пассажирской - против хода. Электромобиль также получил сменные панели кузова.

Интерьер во многом идентичен Ситроену и состоит из скромной цифровой приборной панели, рулевого колеса, блока климат-контроля, подстаканника, и нескольких отсеков для хранения вещей.

Европейские продажи Opel Rocks-e начнутся осенью этого года в Германии, где он будет предлагаться в двух комплектациях – Klub и TeKno. На других рынках Европы модель стоит ждать не раньше весны следующего года. Цены станут известны ближе к старту продаж на родном для бренда рынке.