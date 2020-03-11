ОПЕК снизила прогноз мирового спроса на нефть из-за коронавируса

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) снизила на 2020 год прогноз роста мирового спроса на нефть на 0,92 млн баррелей в сутки до 0,06 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в мартовском отчете ОПЕК.

Как отмечается в обзоре, новый прогноз отражает более медленный рост мировой экономики, связанный с более широким распространением коронавируса Covid-19 за пределами Китая.

Воздействие вспышки Covid-19 в Китае и ее неблагоприятное воздействие на транспорт и спрос в промышленности были основными причинами пересмотра в сторону понижения. Кроме того, предполагается, что вспышка серьезно повлияет на рост спроса на нефть в других странах и регионах за пределами Китая, таких как Япония, Южная Корея, ОЭСР в Европе и на Ближнем Востоке.

Предполагается, что общий мировой спрос на нефть в 2020 году составит 99,73 млн баррелей в сутки и прогнозируется, что потребление во втором полугодии 2020 года будет выше, чем в первом.

"Учитывая последние события, риски снижения в настоящее время перевешивают любые положительные данные и предполагают дальнейшие вероятные пересмотры роста спроса на нефть в случае сохранения текущего положения", - говорится в обзоре.

По данным ОПЕК цены на нефть Brent упали в феврале на 8,20 долларов, или на 12,9%, до среднего уровня в 55,48 долларов. В марте цены на фьючерсы упали примерно на 25% за одну торговую сессию 9 марта, зафиксировав самое большое дневное снижение за последние 30 лет, причем Brent подешевела до 34,36 долларов за баррель за баррель.

Напомним, цены на нефть рухнули 9 марта почти на 30% до 33 долларов за баррель после того, как Саудовская Аравия снизила официальные расценки на продажу нефти и запланировала резкое увеличение добычи в апреле, начав ценовую войну, несмотря на негативный эффект, который на мировой спрос оказывает распространение коронавируса.

Как сообщало РБК-Украина, международное рейтинговое агентство S&P Global снизило прогноз средней цены нефти марки Brent на 2020 год с 60 до 40 долларов за баррель.