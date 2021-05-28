Опасные игры. Зачем Россия перекрыла Керченский пролив и чем может ответить Украина

В середине апреля стало известно о решении России закрыть акваторию Черного моря около Керченского пролива и Крымского полуострова. Через эти участки запрещен проход иностранных военных кораблей и "других государственных судов".

В Минобороны РФ сказали, что ограничение будет действовать до 31 октября якобы в связи с проведением военных учений. В ответ МИД Украины назвал закрытие акватории около побережья оккупированного Крыма грубым нарушением права на свободу судоходства. Кроме того, Украина обвинила страну-агрессора в очередной попытке эскалации ситуации в Азово-Черноморском регионе.

"Поведение российской стороны указывает на отсутствие каких-либо намерений с ее стороны отказаться от продолжения агрессии против Украины с использованием военных и гибридных методов", – сказано в заявлении МИДа.

Украина призвала РФ немедленно отменить решение о закрытии акватории Черного моря, а международных партнеров – усилить политико-дипломатическое давление на нее.

США и Евросоюз также выразили обеспокоенность действиями России в Черном и Азовском морях и призвали ее обеспечить свободу судоходства через Керченский пролив.

Обычное поведение

Руководитель организации "Институт стратегических черноморских исследований" Александр Хара пояснил РБК-Украина, что подобные провокационные действия России – перекрытие значительных участков в Черном море – в той или иной степени повторяются из года в год.

Но по факту заявленные "военные учения" могут вообще не проводиться. Главное, что торговые корабли, идущие в украинские порты, вынуждены терпеть неудобства и искать другие пути сообщения. Такая ситуация, по словам эксперта, происходила в 2018 году, когда РФ перекрыла около 25% акватории Черного моря якобы для "учений".

"Так как для всех кораблей на море есть соответствующая система оповещений (система NAVTEX, – ред.), то они получают предупреждения, что там в "перекрытых районах" опасно и они не должны там ходить. Таким образом россияне создают им препятствия", – отметил Хара.

Во-вторых, сказал эксперт, такими действиями страна-агрессор создает предпосылки для провокации вооруженного конфликта. Такая ситуация, отметил он, произошла в 2020 году, когда РФ во время украинских учений в Черном море параллельно также выдала оповещение о закрытии соседней акватории. И части "запрещенных" районов наложились друг на друга, что могло спровоцировать столкновение или случайный обстрел.

Российский флот в Черном море создает угрозу не только для Украины (фото: facebook.com / mod.mil.rus1)

Такие действия РФ следует рассматривать как один из элементов гибридной агрессии, которую она ведет против Украины уже семь лет, резюмировал эксперт.

Согласен с ним и глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко. В беседе с изданием он назвал действия России около Керченского пролива "демонстрацией силы". По его словам, агрессор не только создает препятствие для прохода военных кораблей, но может использовать заявленную "причину" для ограничения и других судов.

Впрочем, на данный момент, по словам Командующего Объединенными силами Сергея Наева, перекрытие Керченского пролива не несет угрозы для украинских военных кораблей.

"Морской группировки, которая находится в Азовском море, при поддержке с берега и при поддержке нашей авиации вполне достаточно для реагирования на любые угрозы с моря. Нам это (перекрытие Керченского пролива, – ред.) мешать не будет, это вопрос больше экономической направленности", – отметил генерал.

Действительно, именно торговые порты Бердянска (Запорожская область) и Мариуполя (Донецкая область) больше всего страдают от агрессивных действий РФ у Керченского пролива. Предыдущая "блокада Азова" в 2018-2019 годах привела к падению пассажиро-товаропотока в них в 2-3 раза. Тогда российские силовики специально задерживали на несколько суток для осмотра торговые корабли, направляющиеся в украинские порты.

По данным мониторинговой группы "Института Черноморских стратегических исследований" и редакции BlackSeaNews, во второй половине 2018 года время задержек составило от 70 до 124 часов. Ту блокаду удалось остановить, в том числе и дипломатическими методами после угрозы введения европейских санкции в отношении российских топ-чиновников.

Сейчас задержки судов на проход Керченского пролива все еще продолжаются, но их время составляет около 20 часов. При этом в последний месяц существенно выросло время задержки судов, которые идут из украинских портов. В апреле оно составило почти 70 часов, хотя в среднем за прошлый год составляло около 30 часов.

Ответ Украины

Впрочем, глава представительства президента в Автономной республике Крым Антон Кориневич считает, что нынешние агрессивные действия РФ направлены не так на нанесение экономических убытков Украине, как на политические дивиденды.

"Формально проход для коммерческих, торговых судов через пролив не закрыт. То есть они могут ходить в порты Бердянска, Мариуполя и наоборот. Тут скорее есть элемент давления на Украину и желание показать международному сообщество, что РФ считает эти морские пространства своими. Я бы сказал, что тут скорее политические мотивы, чем экономические", – объяснил он РБК-Украина.

Политический аспект заключается в том, что РФ в нарушение правил морского судоходства перекрыла свободный доступ к международному проливу. Более того, извещение о перекрытии акваторий даже не опубликовано в системе международных оповещений NAVAREA. Это свидетельствует о том, что Россия считает их исключительно своим территориальным морем.

Кроме того, отметил Кориневич, серьезная опасность заключается в том, что пролив фактически закрыт для нероссийских спасательных и ремонтных кораблей, в том числе и украинских. Чрезвычайная ситуация в акватории Азовского моря может потребовать экстренного присутствия там такого типа плавсредств, но ограничения, введенные РФ, этому будут препятствовать.

В свою очередь, администрация Мариупольского порта уже выразила опасения, что введенные ограничения скажутся на графике плановых ремонтов кораблей.

"Флот, принадлежащий госпредприятию "Мариупольский морской торговый порт" – буксиры, ледокол, спасательные и специальные суда, пройти этот участок не смогут. А это проблема серьезная, поскольку некоторым из этих судов необходим плановый ремонт для прохождения регистра и получения разрешения на эксплуатацию", – отметил начальник порта Мариуполя Игорь Барский.

При этом он уверен, что действия РФ не будут нести угрозы для коммерческих судов.

Действия РФ могут сказаться на работе торговых портов на Азове (bmtport.com.ua)

"Можно сказать так, что Украина после 2014 года длительное время оттягивала решение вопроса о статусе Азовского моря и Керченского пролива", – сказал Александр Хара в комментарии изданию.

В первую очередь, считает эксперт, следует разорвать заключенный в декабре 2003 года Договор между Украиной и Россией о совместном пользовании Азовским морем и Керченским проливом. По его мнению, договор был заключен под давлением РФ после конфликта вокруг острова Тузла и абсолютно невыгоден Украине. В первую очередь тем, что ограничивает действие Конвенции ООН по морскому праву в этой акватории.

Во-вторых, добавил Хара, Верховная рада должна принять закон о территориальных водах, а правительство – ввести запрет на пребывание в территориальном море Украины всех российских судов. Каждое нарушение этого запрета с их стороны необходимо тщательно фиксировать.

Впрочем, уверен эксперт, если РФ решится на полноценную блокаду украинских портов, то следует ответить аналогичными мерами против ключевого российского порта на Черном море – Новороссийска. По мнению Александра Хары, западные партнеры Украины вполне могут ввести соответствующие санкции.

"Тогда это будет серьезный удар по экспортным возможностям РФ и по ее военным способностям", – резюмировал он. Именно порт Новороссийска используют российские боевые корабли, участвующие в военной операции в Сирии.

Похожую идею выдвинул и бывший посол США в Украине Джон Хербст в ходе онлайн-дискуссии "Ялтинской Европейской стратегии".

"Соединенные Штаты и наши партнеры по Евросоюзу, а также Великобритания и Канада должны действовать совместно, заставив Москву заплатить цену за нынешнюю эскалацию в Черном и Азовском морях. Этой ценой мог бы стать запрет российским кораблям заходить в порты США и Европы", – считает дипломат.

Источник во власти на условиях анонимности сообщил РБК-Украина, что ситуацию с безопасностью в Азовском регионе в ближайшее время рассмотрит Совет национальной безопасности (СНБО). Соответствующее поручение дал президент Владимир Зеленский во время посещения Херсонской области 27 апреля. На данный момент Украина сосредоточена на дипломатическом решении возникшей проблемы.

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Захватив Крым в 2014 году, Россия приступила к реализации следующего шага по взятию под контроль Черного и Азовского морей. Основное препятствие на этом пути – Украина и международное морское право. И если международное право страна-агрессор демонстративно игнорирует, проводя постоянные "учения" и "тщательные проверки", то вот проблему с законными украинскими правами на акваторию решить оказалось сложнее.

Последние действия по перекрытию "общего" Керченского пролива показывают, что со стороны РФ пошла игра на повышение ставок. Украина пока что предпочитает не поддаваться на провокацию.