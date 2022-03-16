Может быть опасно, потому что небо еще не закрыто, - Зеленский пригласил лидеров стран посетить Киев

Глава государства отметил, что это весомая поддержка, поскольку зарубежные политики не побоялись посетить Киев, в то время как для оккупантов столица Украины является мишенью. Зеленский подчеркнул, что так проявляется лидерство.

Президент также предложил и другим лидерам посетить Киев.

"Приглашаю всех друзей Украины посетить Киев. Здесь может быть опасно, потому что наше небо еще не закрыто от российских ракет и самолетов. Решение об усилении нашего арсенала в воздухе еще не принято. Мы не получили самолеты", - добавил Владимир Зеленский.

Он заявил, что взгляды всех людей мира сейчас устремлены именно на Украину и ее жителей.