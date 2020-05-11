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В ОП заявили о невысоком уровне смертности от коронавируса в Украине

Новости » Коронавирус     11.05.2020 - 14:07
В ОП заявили о невысоком уровне смертности от коронавируса в Украине
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Больницы готовы к принятию больных коронавирусной болезни, уверяют в Офисе президента

Офис президента заявляет, что в Украине наблюдается низкий уровень смертности от коронавирусной болезни. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Так, состоялось традиционное селекторное совещание под председательством президента Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавируса.

"Главе государства доложили о готовности больниц к принятию больных и последнюю статистику по распространению инфекции и сообщили, что уровень смертности от COVID-19 в Украине невысокий - 2,6%", - говорится в сообщении.

Напомним, в Черновицкой области от коронавирусной болезни скончался депутат сельского совета 62-летний Михаил Кицан. Указано, что мужчина имел хронические заболевания, течение которых ухудшил вирус.

Как писало РБК-Украина ранее, в Украине зафиксировано 15 648 случаев коронавирусной болезни COVID-19. По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 11 мая в Украине 15 648 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 408 летальных, 3288 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 416 новых случаев.

Теги Новости Украины преступленияОфис президентаКоронавирус
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