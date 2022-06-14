В ОП ответили Грузии о вступлении в ЕС: никто не записывается на смерть от российских ракет

Украина платит ужасную цену за свой выбор быть в ЕС, в то время как Европа пытается защитить западную цивилизацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

"Никто не записывается в очередь на смерть от российских ракет, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили. Украина платит ужасную цену за выбор быть европейской демократией", - заявил он.

При этом он добавил, что Европа платит большую цену, чтобы защитить западную цивилизацию потому, что ценности важнее выгоды.

"А что важнее для вас? Номер очереди кандидатов?", - спросил Подоляк премьера Грузии.