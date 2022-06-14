В ОП ответили Грузии о вступлении в ЕС: никто не записывается на смерть от российских ракет

Украина платит ужасную цену за свой выбор быть в ЕС, в то время как Европа пытается защитить западную цивилизацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.
"Никто не записывается в очередь на смерть от российских ракет, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили. Украина платит ужасную цену за выбор быть европейской демократией", - заявил он.
При этом он добавил, что Европа платит большую цену, чтобы защитить западную цивилизацию потому, что ценности важнее выгоды.
"А что важнее для вас? Номер очереди кандидатов?", - спросил Подоляк премьера Грузии.
Напомним, накануне премьер Гарибашвили заявил, что если кому-то и принадлежит статус кандидата в ЕС, то Грузии, а потом уже Украине и Молдове.
Напомним, ранее Гарибашвили заявлял, что Грузия ждет "справедливого решения" в ответ на заявку Тбилиси в ЕС.