В ОП отрицают, что заместитель Ермака угрожал мэру Черкасс

Фото: Анатолий Бондаренко (facebook.com / Анатолий Бондаренко)

В ОП утверждают, что Бондаренко стал жертвой пранка

Первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов не общался с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко по поводу досрочного ослабления карантина в городе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП в Facebook.

В ОП утверждают, что мэр Черкасс стал жертвой пранка и сделал поспешные выводы.

"Однако этот факт никак не повлияет на ход событий - именно действия городского головы и горисполкома, а не их высказывания, должны получить надлежащую юридическую оценку, которая должна учитывать то, что, согласно Конституции, Украина является унитарным государством, а органы власти и местное самоуправление должны действовать исключительно в соответствии с определенными законом полномочиями", - подчеркнули в ОП

Отметим, вчера вечером городской голова Черкасс опубликовал на своей странице в Facebook якобы переписку с первым заместителем Ермака Трофимовым. В опубликованной переписке лицо, подписанное как Трофимов, угрожает Бондаренко действиями в ответ на решение о досрочном ослаблении карантина в Черкассах.

Фото: переписка Анатолия Бондаренко с якобы Сергеем Трофимовым

Напомним, вчера президент Владимир Зеленский передал Бондаренко "пламенный привет" от МВД и СБУ из-за решения о досрочном ослаблении карантина в Черкассах. Зеленский заявил, что действия мэра будут иметь юридические последствия.

Также жесткую реакцию на ослабление карантина в Черкассах обещал министр внутренних дел Арсен Аваков. Глава МВД заявил, что городской голова "заигрался", на что Бондаренко ответил, что его не удастся запугать уголовным преследованием.