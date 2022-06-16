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В ОП назвали темы переговоров Зеленского с Макроном, Шольцем, Драги и Иоганнисом

Фото: Марио Драги, Эммануэль Макрон и Олаф Шольц (t.me/zalizni_zminy)
Автор: Артем Горовенко

Президент Владимир Зеленский обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоганнисом поставки оружия, продовольственную безопасность и кандидатство Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

По его словам, европейские лидеры встретятся с Зеленским по прибытии в Киев и обсудят продовольственную безопасность, поддержку Украины и поставки оружия.

Также Ермак заявил, что Украина ожидает от гостей в поддержку заявки на получение статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Перед встречей с Зеленским лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии посетят Ирпень, чтобы увидеть последствия российских военных преступлений.

Напомним, сегодня президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину.

Сначала европейские лидеры отправились в Ирпень, где российские военные совершали массовые убийства.

Все что известно о сегодняшнем визите Макрона, Шольца и Драги - в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийАндрей Ермак