В ОП назвали темы переговоров Зеленского с Макроном, Шольцем, Драги и Иоганнисом

Президент Владимир Зеленский обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоганнисом поставки оружия, продовольственную безопасность и кандидатство Украины в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

По его словам, европейские лидеры встретятся с Зеленским по прибытии в Киев и обсудят продовольственную безопасность, поддержку Украины и поставки оружия.

Также Ермак заявил, что Украина ожидает от гостей в поддержку заявки на получение статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

Перед встречей с Зеленским лидеры Франции, Германии, Италии и Румынии посетят Ирпень, чтобы увидеть последствия российских военных преступлений.