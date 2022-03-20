В ОП намерены еженедельно внедрять новые инициативы по поддержке бизнеса

Правительством сейчас разрабатывается программа компенсации работодателям за сохранение и создание рабочих мест. Также находится в работе государственная программа обновления Украины, благодаря которой будут созданы дополнительные рабочие места.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление в телемарафоне заместителя руководителя Офиса Президента Ростислава Шурмы.

"Я думаю, что еженедельно мы будем разрабатывать и внедрять несколько новых инициатив, и все они будут фокусироваться вокруг упрощения налоговой системы, дальнейшего наполнения финансированием и ликвидностью, стимулирования создания рабочих мест", – подчеркнул Шурма.

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