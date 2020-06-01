В ООС сообщили о потерях боевиков за май: почти 150 ранеными и убитыми

На протяжении мая потери боевиков на Донбассе составили 143 человека убитыми и ранеными. Также было уничтожено семь единиц техники противника.

Об этом говорится в сообщении операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, было ликвидировано 49 боевиков, ранено и травмировано - 94. Относительно техники, то было уничтожено два миномета калибра 120 мм, два беспилотных летательных аппарата и три военных автомобиля.

"Командование Объединенных сил подчеркивает, что никакие преступные действия российско-оккупационных войск не останутся безнаказанными. В случае нарушения противником режима прекращения огня, наши защитники всегда дают решительный и жесткий ответ", - отметили в ООС.

Ранее РБК-Украина писало, что украинская сторона СЦКК сообщила о регулярных провокационных обстрелах со стороны боевиков населенных пунктов и участков разведения на Донбассе.

Также сообщалось, что с начала года на Донбассе в результате обстрелов пострадали 10 детей.

Кроме этого 1 июня боевики с помощью дрона атаковали позиции ООС на Донбассе, ранение получил один украинский военный.