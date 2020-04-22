ООН выделит Украине еще 140 млн долларов на борьбу с коронавирусом

Организация Объединенных Наций (ООН) на борьбу с коронавирусом в Украине выделит еще 140 млн долларов. Об этом на совещании у президента Владимира Зеленского сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает сайт президента.

По его словам, ООН выделяет странам, которые в этом нуждаются, средства для борьбы с коронавирусом. Украина должна получить 140 млн долларов.

"Мы сейчас рассматриваем варианты, куда должны пойти эти деньги. Думаем, что их следует направить на области, которые расположены у линии разграничения", - отметил Шмыгаль.

Напомним, сегодня Европейская комиссия объявила о предоставлении Украине 1,2 млрд евро на поддержку во время пандемии. Президент Владимир Зеленский уже назвал эту помощь беспрецедентной. Отметим, выделение средств еще должны поддержать Европейский парламент и Совет ЕС.

Ожидается, что первый транш будет предоставлен без дополнительных условий. Второй транш перечислят после выполнения согласованного с ЕС перечня индикаторов уже в четвертом квартале 2020-го или первой половине 2021 года. Транши будут зависеть также от прогресса Украины в выполнении программы МВФ и использовании средств фонда.