ООН вивчає відео з розстрілом українського військового, вважає його справжнім

Організація Об'єднаних Націй вивчає відео зі стратою українського воїна російськими окупантами й вважає, що воно може бути справжнім.

Про це заявила речник Управління ООН з прав людини Франс Прес, пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Нам відомо про відео, розміщене в соціальних мережах, на якому видно, як українського солдата hors de combat (не в бою, - ред.), очевидно, розстрілюють російські збройні сили. На основі попередньої експертизи ми вважаємо, що відео може бути справжнім", - заявила речник.

Прес додала, що з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, Управління ООН з прав людини задокументувало численні порушення міжнародного гуманітарного права щодо військовополонених.

"За всіма цими звинуваченнями мають бути проведені неупереджені та ефективні розслідування, а винні мають бути притягнуті до відповідальності", - додала вона.