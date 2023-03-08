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ООН вивчає відео з розстрілом українського військового, вважає його справжнім

Фото: ООН вивчає відео з розстрілом українського військового, вважає його справжнім (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Організація Об'єднаних Націй вивчає відео зі стратою українського воїна російськими окупантами й вважає, що воно може бути справжнім.

Про це заявила речник Управління ООН з прав людини Франс Прес, пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Нам відомо про відео, розміщене в соціальних мережах, на якому видно, як українського солдата hors de combat (не в бою, - ред.), очевидно, розстрілюють російські збройні сили. На основі попередньої експертизи ми вважаємо, що відео може бути справжнім", - заявила речник.

Прес додала, що з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, Управління ООН з прав людини задокументувало численні порушення міжнародного гуманітарного права щодо військовополонених.

"За всіма цими звинуваченнями мають бути проведені неупереджені та ефективні розслідування, а винні мають бути притягнуті до відповідальності", - додала вона.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно до мережі потрапило відео в якому окупанти розстрілюють українського військовополоненого після його слів "Слава Україні". Пізніше стало відомо, що росіяни вбили військовослужбовця 30-ї окремої механізованої бригади Тимофія Шадуру, який з початку лютого вважався зниклим безвісти після бойових дій в районі Бахмута.

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