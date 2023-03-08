ООН вивчає відео з розстрілом українського військового, вважає його справжнім

Організація Об'єднаних Націй вивчає відео зі стратою українського воїна російськими окупантами й вважає, що воно може бути справжнім.
Про це заявила речник Управління ООН з прав людини Франс Прес, пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
"Нам відомо про відео, розміщене в соціальних мережах, на якому видно, як українського солдата hors de combat (не в бою, - ред.), очевидно, розстрілюють російські збройні сили. На основі попередньої експертизи ми вважаємо, що відео може бути справжнім", - заявила речник.
Прес додала, що з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, Управління ООН з прав людини задокументувало численні порушення міжнародного гуманітарного права щодо військовополонених.
"За всіма цими звинуваченнями мають бути проведені неупереджені та ефективні розслідування, а винні мають бути притягнуті до відповідальності", - додала вона.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно до мережі потрапило відео в якому окупанти розстрілюють українського військовополоненого після його слів "Слава Україні". Пізніше стало відомо, що росіяни вбили військовослужбовця 30-ї окремої механізованої бригади Тимофія Шадуру, який з початку лютого вважався зниклим безвісти після бойових дій в районі Бахмута.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.