В ООН призвали Украину наказать виновных в трагедии 2 мая в Одессе

В ООН призывают обеспечить тщательное и беспристрастное расследование
Мониторинговая миссия ООН в Украине по правам человека призвала украинские власти наказать виновных в трагедии 2 мая в Одессе, которая произошла в 2014 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление организации.
В миссии ООН напомнили, что завтра отмечается шестая годовщина трагедии 2 мая в Одессе, когда 6 человек было убито в центре города и 42 человека погибли во время событий на Куликовом поле.
"Все эти шесть лет правосудие остается призрачным. Семьи жертв имеют право на правду и справедливость за смерть своих близких", - заявили в ООН.
Так, в организации предоставили ряд рекомендаций органам украинской власти, в частности:
Кроме того, в миссии ООН призвали международное сообщество рассмотреть возможность оказания помощи Украине в расследованиях относительно ответственности подозреваемых в деле.
Напомним, ранее сообщалось, что СБУ предотвратила провокации сепаратистских движений в годовщину трагедии 2 мая в Одессе. Участники сепаратистского движения собирались распространять в городе печатную агитацию с призывом к силовому захвату власти.