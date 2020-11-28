ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В ООН призвали к сдержанности после убийства ученого-ядерщика

Автор: Инна Собора

ООН призвала страны ближневосточного региона проявить сдержанность. Такое заявление обнародовали после убийства в Иране физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает РИА "Новости".

Официальный представитель генсека организации Фархан Хак выступил против эскалации напряженности в регионе.

"Мы призываем к сдержанности и необходимости избегать любых действий, которые могут привести к эскалации напряженности в регионе", - сказал он.

Напомним, 27 ноября в Иране убили одного из ведущих ученых-физиков Мохсена Фахризаде. Предполагается, что он был одним из создателей иранской военной ядерной программы.

РБК-Украина писало, что в Иране считают, что к убийству ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде могут быть причастны США и Израиль.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ООНпреступления