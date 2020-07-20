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В ООН призвали обеспечить беспристрастное расследование убийства Шеремета

Украина, Понедельник 20 июля 2020 23:31
В ООН призвали обеспечить беспристрастное расследование убийства Шеремета
Фото: Павел Шеремет (wikimedia by Okras)
Автор: Артур Родивилов

Мониторинговая миссия также призвала привлечь виновных в атаках на журналистов к ответственности

В Организации Объединенных Наций призвали власти обеспечить беспристрастное расследование и справедливый судебный процесс по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. В ООН напомнили, что доступ в суд был ограничен из-за пандемии коронавируса.

Об этом говорится в заявлении Мониторинговой миссии ООН по правам человека на странице Facebook.

В организации отметили, что международные стандарты по правам человека требуют, чтобы судебные слушания были публичными, если нет конкретной причины для закрытого суда.

Кроме того, отмечается, что некоторые освещающие судебный процесс журналисты сталкивались с угрозами или подвергались нападениям в присутствии полиции со стороны протестующих, поддерживающих подозреваемых на суде.

Напомним, в полиции заявили, что на мотив убийства журналиста Павла Шеремета мог повлиять его контакт в РФ.

Также сообщалось, что на суде по делу об убийстве Шеремета могут допросить президента Владимира Зеленского и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Кроме того, следствие заявило, что у одной из фигуранток дела Яны Дугарь нет алиби.

РБК-Украина писало, что Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в центре Киева.

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