В ООН пояснили, чому не відправили місію для розслідування теракту в Оленівці

Місія ООН із розслідування теракту не може вирушити на територію слідчого ізолятора в Оленівці Донецької області через відсутність гарантій безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника генерального секретаря ООН Стефана Дюжарріка на брифінгу .

Представник генсека відмовився уточнювати, яка саме сторона відмовляється надавати гарантії безпеки членам місії ООН.

"Ми не можемо направити будь-яку місію, не гарантувавши, що маємо всі гарантії безпеки. Є й логістичні проблеми, але перш за все ми потребуємо гарантій безпеки. Поки цього не буде, ми не можемо їх відправити", - сказав він.

Представник генсека підкреслив, що місії потрібне "зелене світло" на всіх місцях.

Теракт в Оленівці

29 липня росіяни вбили близько 40 і поранили близько 130 українських військовополонених, щоб приховати знущання з них. Ще на початку вересня в ООН запевняли, що її місія має прибути "найближчими днями".

У Генштабі ЗСУ заявили, що Росія навмисне завдала удару по колонії.

Пізніше стало відомо, що окупанти заздалегідь планували обстріл колонії в Оленівці.

Також в Офісі генпрокурора пізніше заявили, що у приміщенні, ймовірно, вибухнув боєприпас від вогнемету.

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