В ООН підтвердили загибель понад 8 тисяч цивільних через російське вторгнення

ООН зафіксувала загибель щонайменше 8 006 цивільних, поранення отримали як мінімум 13 287 українців. Серед жертв щонайменше 487 дітей, а 954 отримали поранення.

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В організації наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим, оскільки отримати інформацію з місць, де тривають інтенсивні бойові дії, важко чи майже неможливо.

"Багато повідомлень про жертви серед цивільного населення все ще очікують на підтвердження в інших окупованих районах України, зокрема в таких містах як Маріуполь (Донецька область), Лисичанськ, Попасна та Сєвєродонецьк (Луганська область)", - йдеться в повідомленні.

В ООН додають, що більшість зафіксованих втрат спричинені застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії і реактивних систем залпового вогню, а також ракетними та авіаударами.

Крім того, фахівці зафіксували 707 атак росіян на об'єкти охорони здоров'я в Україні за минулий рік.

Фото: карта атак на лікарні в Україні (attacksonhealthukraine.org)

Нагадаємо, омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Росія відмовилася передати список вивезених з України дітей, які хочуть повернутися.

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