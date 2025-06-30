В ООН підтвердили: теракт в Оленівці був спланованим злочином РФ

Лубінець нагадав, що внаслідок російського теракту в колонії загинуло понад 50 українських військовополонених. Ще близько 130 дістали поранення. Росія одразу після трагедії звинуватила в події Україну, нафантазувавши удар HIMARS.

При цьому місія ООН, яка мала розслідувати злочин, була розпущена через відсутність гарантій безпеки.

Лише за рік Організація заявила про те, що теракт в Оленівці не був спричинений ударом з реактивної системи залпового вогню HIMARS. При цьому ООН публічно не звинувачувала РФ у злочині.

"Однак нещодавно група експертів ООН окремо опублікувала змістовний матеріал із доказами - внутрішній аналіз ООН показав, що саме РФ спланувала та здійснила атаку. Нарешті речі названі своїми іменами", - наголосив Лубінець.

Він звернув увагу, що в доповіді встановили зброю та боєприпаси, які росіяни використовували для вбивства українських військовополонених. Також у документі проаналізували планування, організацію та вчинення теракту.

За словами Лубінця, такий документ має стати потужним поштовхом для подальшого розслідування злочину.