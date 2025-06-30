В ООН підтвердили: теракт в Оленівці був спланованим злочином РФ
Росіяни ретельно спланували вбивство українських військовополонених у Волноваській виправній колонії біля Оленівки. Трагедія сталася ще у 2022 році.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського омбудсмена Дмитра Лубінця в Telegram.
Лубінець нагадав, що внаслідок російського теракту в колонії загинуло понад 50 українських військовополонених. Ще близько 130 дістали поранення. Росія одразу після трагедії звинуватила в події Україну, нафантазувавши удар HIMARS.
При цьому місія ООН, яка мала розслідувати злочин, була розпущена через відсутність гарантій безпеки.
Лише за рік Організація заявила про те, що теракт в Оленівці не був спричинений ударом з реактивної системи залпового вогню HIMARS. При цьому ООН публічно не звинувачувала РФ у злочині.
"Однак нещодавно група експертів ООН окремо опублікувала змістовний матеріал із доказами - внутрішній аналіз ООН показав, що саме РФ спланувала та здійснила атаку. Нарешті речі названі своїми іменами", - наголосив Лубінець.
Він звернув увагу, що в доповіді встановили зброю та боєприпаси, які росіяни використовували для вбивства українських військовополонених. Також у документі проаналізували планування, організацію та вчинення теракту.
За словами Лубінця, такий документ має стати потужним поштовхом для подальшого розслідування злочину.
Трагедія в Оленівці
Нагадаємо, у липні 2022 року в Оленівці, що на Донеччині, російські війська атакували виправну установу, де утримувалися українські військовополонені. Унаслідок обстрілу загинули десятки захисників України, серед них були бійці "Азова". Більшість загиблих дістали важкі травми та опіки.
Атака, ймовірно, була здійснена ракетним ударом або вибухом мінометного снаряда.
До слова, раніше прокурор 18 Департаменту Офісу Генерального прокурора Дмитро Марцін розповів, що частина військовополонених у колонії біля Оленівки загинула через те, що їм не надали медичну допомогу.
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