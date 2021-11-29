Потери на два триллиона долларов. В ООН оценили убытки для туризма из-за COVID-19

"В результате пандемии COVID-19 мировой туризм в 2021 году может недополучить доходы на сумму в 2 трлн долларов", - заявил в понедельник туристический орган ООН, назвав восстановление сектора "хрупким" и "медленным".

Несмотря на то, что UNWTO в июле-сентябре зарегистрировала прирост въездов туристов в страны назначения на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, однако эти цифры на 64% ниже уровня 2019 года. В августе и сентябре количество прибытий достигло максимальной отметки с начала пандемии, однако все равно оставалось на 63% ниже, чем показатели 2019 года.

"В то время как Европа, а также Северная и Южная Америки показали относительный рост в третьем квартале 2021 года, число прибытий в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) сократилось на целых 95% по сравнению с 2019 годом. Ряд стран АТР, включая Австралию, Новую Зеландию, Сингапур и Китай, проводят политику "нулевой толерантности" к COVID-19 и придерживаются строгих ограничений на международные въезды", - говорится в сообщении.

Однако в таких направлениях как: Хорватия, Мексика и Турция наблюдалось улучшение в период с июля по сентябрь.

Согласно отчету UNTWO, "неравномерные показатели вакцинации по всему миру и новые мутации COVID-19 могут повлиять на и без того медленное и хрупкое восстановление". Опасения в связи с новым, омикрон-штаммом вируса вызвали очередные ограничения на поездки в ряде стран.

В свою очередь, генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили призвал страны согласовывать свои ограничения для того, чтобы у путешественников была возможность строить планы будущих поездок.