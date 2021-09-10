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ООН осуждает жестокое обращение "Талибана" с мирными протестующими

Автор: Сергей Пышкин

Управление ООН по правам человека осуждает обращение "Талибана" с мирными протестующими. Представители организации сообщают об обысках и избиениях людей, которые выходят на акции.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Voanews.

По словам представителя ООН по правам человека Равины Шамдасани, талибы используют жестокие методы для подавления протестов в Афганистане.

"Поступали также сообщения о жестоких избиениях, и мы также получали сообщения об обысках в домах, чтобы идентифицировать тех, кто принимал участие в определенных акциях протеста", - отметила Шамдасані.

На этой неделе представители "Талибана" запретили несанкционированные собрания и приказали телекоммуникационным компаниям ограничить доступ к интернету в некоторых регионах Кабула.

Шамдасани добавила, что в ООН поступала информация о четырех убитых людях во время акций протеста, хотя, вероятно, количество жертв будет расти.

"Талибан в данный момент контролирует Афганистан, и мы призываем их соблюдать обязательства по международному праву в области прав человека, которыми обязан Афганистан", - заявила представитель ООН по правам человека.

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ООНТалибанАфганистан