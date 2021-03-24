В ООН назвали главные проблемы в ОРДЛО: пытки людей и закрытые пункты пропуска

В Организации Объединенных Наций (ООН) назвали главные проблемы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Это пытки заключенных, ограничение свободы слова, закрытие КПВВ.

Об этом глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила в эфире телеканала "Дом" .

Также проблемой является то, что боевики не допускают Миссию ООН к местам заключения и временного содержания лиц, которые находятся на неподконтрольных территориях.

"Это вызывает серьезную тревогу, поскольку возможность присутствия независимых наблюдателей и регулярные проверки мест лишения свободы - это один из основных инструментов, позволяющих снизить уровень насилия в таких местах", - рассказала она.