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В ООН назвали главные проблемы в ОРДЛО: пытки людей и закрытые пункты пропуска

Автор: Анастасия Рокитна

В Организации Объединенных Наций (ООН) назвали главные проблемы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Это пытки заключенных, ограничение свободы слова, закрытие КПВВ.

Об этом глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер заявила в эфире телеканала "Дом".

Также проблемой является то, что боевики не допускают Миссию ООН к местам заключения и временного содержания лиц, которые находятся на неподконтрольных территориях.

"Это вызывает серьезную тревогу, поскольку возможность присутствия независимых наблюдателей и регулярные проверки мест лишения свободы - это один из основных инструментов, позволяющих снизить уровень насилия в таких местах", - рассказала она.

Напомним, США призвали Россию допустить представителей ООН и ОБСЕ на Донбасс.

Ранее США в ООН заявили, что за семь лет Россия установила в оккупированном Крыму жестокий репрессивный режим, направленный против крымских татар, этнических украинцев и всех тех, кто выступает против оккупации и призвали прекратить репрессии.

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Новости Украины ООНДонбасснарушение прав
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